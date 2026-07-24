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Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Messerangriff von Stuttgart

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Messerangriff von Stuttgart:

"Am Donnerstag ist es wieder passiert. In einem Stuttgarter Einkaufszentrum griff ein Mann eine Frau mit einem Messer an und setzte sie in Brand. Laut Polizei leben oder lebten beide in einer Beziehung. Ein ähnlicher Fall ereignete sich vorige Woche im hessischen Kelkheim. (...) Dass die vom Bundestag bereits Anfang Mai beschlossene Einführung der "spanischen Fußfessel" wegen organisatorischer Vorbereitungen und einer verzögerten Unterschrift des Bundespräsidenten unter das Gesetz erst in knapp einem Jahr Wirklichkeit wird, ist ein schweres Versäumnis. (...) Entscheidend wird nun sein, dass die Justizminister von Bund und Ländern den Kampf gegen häusliche Gewalt entschlossen aufnehmen. Das ist nicht selbstverständlich. Nach dem hergebrachten Machismo greift längst eine neue Frauenfeindlichkeit um sich, deren Ziel darin besteht, die alten Machtverhältnisse wiederherzustellen. Auch Männer müssen dem einen Riegel vorschieben."/yyzz/DP/he