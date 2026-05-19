Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Prämie für Elektroautos

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Prämie für Elektroautos:

"Statt mit der Gießkanne soll die Kaufprämie einkommensabhängig und auch nur an Privathaushalte verteilt werden. Sinnvoll ist auch die Verlängerung der Mindesthaltedauer auf drei Jahre bei. Wer sein Elektroauto eher verkauft, muss die staatliche Prämie anteilig zurückzahlen. Umso unverständlicher ist, dass für den Kauf von Gebrauchtwagen keine Förderung vorgesehen ist. Zwar sind fabrikneue Elektroautos zuletzt deutlich günstiger geworden, aber sie bleiben mit Listenpreisen von mindestens 17.000 Euro für viele Menschen mit kleinem Geldbeutel immer noch unerschwinglich. Daran ändert die neue Kaufprämie wenig. Sozial gerechter und obendrein klimawirksamer wäre es, stattdessen auf die Förderung der umstrittenen Plug-in-Hybride zu verzichten."/DP/jha