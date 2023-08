Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Prozess gegen Donald Trump

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Prozess gegen Donald Trump :

"Es ist ein ungeheuerlicher Vorwurf. Ein Novum in der amerikanischen Geschichte. Aber Trump wäre nicht Trump, würde man ihm dieses Verbrechen nicht zutrauen. Die Frage ist, ob am Ende die Beweisführung für eine Verurteilung ausreicht - und ob es darüber Amerikas ohnehin polarisierte Gesellschaft vollends zerreißt. (...) Trump war Präsident, als er versucht haben soll, das Auszählen und Zusammenführen der Wahlergebnisse zu manipulieren, die entscheidende Kongresssitzung zu blockieren und Bürgern durch all das ihr Wahlrecht zu nehmen. Bis der Prozess gegen ihn endet, könnte Trump wieder Präsident sein - und sich im Fall eines Schuldspruchs selbst begnadigen. Ein Szenario, das mit dem Beiwort "Horror" unzureichend beschrieben ist. Trumps Tiraden seit der Anklageerhebung liefern den bitteren Vorgeschmack. Die USA gehen düsteren Monaten entgegen."/zz/DP/he