Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Rücktritt/Brorhilker

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Rücktritt/Brorhilker:

"Was für ein Paukenschlag. Anne Brorhilker, die couragierte Ermittlerin gegen die Cum-Ex-Steuermanipulationen, verlässt die Staatsanwaltschaft Köln und wechselt als Geschäftsführerin zur Organisation Finanzwende. Und sie wirft die Tür laut ins Schloss, indem sie heftige Kritik andeutet: "Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen", sagte sie, "da geht es um Täter mit viel Geld und guten Kontakten". (.) Bei Finanzwende kann sie jetzt an öffentlichen Debatten teilnehmen und reden, wo sie bisher schweigen musste. Erfolg wird sie haben, wenn sie ihre Insider-Kenntnisse in Konzepte gießt, die auch die Justiz überzeugen. (.)"