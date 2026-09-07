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Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Sachsen-Anhalt

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zur Wahl in Sachsen-Anhalt

"Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik hat bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt eine als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei einen klaren Regierungsauftrag erhalten... Denn wo sollte die halbierte CDU von Wahlverlierer Sven Schulze mit einem desaströsen Ergebnis unter 20 Prozent einen politischen Führungsauftrag herleiten? Und Christdemokraten, Grüne und SPD haben zusammen weniger Stimmen erhalten als die AfD... In Magdeburg führt nun an der AfD kein Weg mehr vorbei. Sie hat den Wählerauftrag, eine Regierung zu bilden. Das ist eine Niederlage aller Demokraten und eine Zäsur für ganz Deutschland."/yyzz/DP/zb

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