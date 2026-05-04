Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Schicksal des Buckelwals

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Schicksal des Buckelwals:

"Auch nach dem Ende der Rettungsmission für den Buckelwal geht es vor allem um Streit und Schuldzuweisungen. (.) Das passt zu dem sich seit Wochen überdrehenden Schauspiel um ein Tier, in dem es von selbst ernannten Experten und Selbstdarstellern wimmelt, während sich die Empörung über das Schicksal seiner von Schleppnetzen, Plastikmüll und Klimawandel bedrohten Artgenossen in Grenzen hält. (.) Ein Wal ist kein von Menschen gezüchtetes Haustier. Der Mensch täte gut daran, dies zu akzeptieren und Tiere nicht für eigene Befindlichkeiten zu instrumentalisieren."/yyzz/DP/he