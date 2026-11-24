FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Streit über die kalte Progression:

Söder bedient den Frust aus sicherer Entfernung, um Merz zu piesacken und Punkte zu machen bei jenen CDU-Leuten, die von ihrem Parteichef enttäuscht sind. Dabei sitzt der bayerische Ministerpräsident mit im Koalitionsausschuss und hätte dort jede Möglichkeit gehabt, für den Ausgleich der kalten Progression zu kämpfen. Das Last-Minute-Gerangel zeigt erneut, wie schlecht es um die Koalition und die Autorität des Kanzlers bestellt ist. Union und SPD verharren in dem Denken, wer wem was wie abtrotzen kann. Noch dazu ringen sie intern um die eigene Ausrichtung. Und Merz ist politisch zu angeschlagen, um für Ruhe zu sorgen./yyzz/DP/mis