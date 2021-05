Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Umfrage zur Bundestagswahl 2021

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Umfrage zur Bundestagswahl 2021:

"Die überwältigende Mehrheit der Deutschen will eine Fortsetzung der jetzigen Regierungskoalition aus Union und SPD nicht mehr haben. Das Ergebnis der Allensbach-Umfrage kommt nicht überraschend. (...) Interessant ist nun, in welchen zwei Politikfeldern die Bürger den größten Handlungsbedarf sehen: Das eine ist der Umwelt- und Klimaschutz. (...) Das andere Thema ist eines, bei dem die Regierung im Gegensatz zu fast allen anderen in der EU überaus aktiv war: die Flüchtlings- und Integrationspolitik. (...) Dass vor allem Anhänger eher konservativer Parteien dieses Thema priorisieren, lässt sich nur so deuten, dass sie eine restriktivere Migrationspolitik wünschen. Führt man diese zwei Themen zusammen, klingt es fast wie ein Auftrag zur perfekten Arbeitsteilung einer Regierung aus Grünen und Union - egal, wer von beiden am Ende vorne liegt."/ra/DP/he