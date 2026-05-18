DAX24.308 +1,5%Est505.849 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9100 -1,4%Nas26.091 -0,5%Bitcoin65.870 -0,2%Euro1,1643 -0,2%Öl109,8 +0,1%Gold4.539 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff auf Iran vorerst abgewendet: US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt fester -- Berkshire Hathaway setzt im 1. Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie leichter: Verdi verstärkt Arbeitskampfmaßnahmen Deutsche Telekom-Aktie leichter: Verdi verstärkt Arbeitskampfmaßnahmen
Erste Schätzungen: Broadcom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Erste Schätzungen: Broadcom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum Ebola-Ausbruch in Afrika

19.05.26 05:34 Uhr

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum Ebola-Ausbruch in Afrika:

"Die Weltgesundheitsorganisation schlägt zurecht Alarm. Breitet sich das Virus erst in Millionenstädten aus, könnte das Infektionsgeschehen außer Kontrolle geraten. Dass die WHO dies als "gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite" einstuft, hat zur Folge, dass Mitgliedsstaaten der Organisation Infektionen sofort melden müssen. Geld wird mobilisiert, um Personal und Material vor Ort zu bringen. Die Forschung an Impfstoffen und Medikamenten lässt sich beschleunigen. Das hilft, das Ausbruchsgeschehen einzudämmen. Trotz allem besteht kein Grund zur Panik für die Menschen in Deutschland. Die Ausbreitung des Ebola-Erregers gilt als regional begrenztes Geschehen. Eine Pandemie ist allein deshalb sehr unwahrscheinlich, weil der Infektionsweg ein anderer ist als bei Atemwegserregern wie dem Coronavirus Sars-CoV-2."/yyzz/DP/he