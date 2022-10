Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum Mord an Darja Dugina

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum Mord an Darja Dugina:

"Dugin ist ein übler Demagoge, aber kein Kombattant und niemand in direkter Verantwortung für Krieg und Kriegsverbrechen. Ein legitimes Ziel ist er so wenig wie seine Tochter. Auch wenn Russland der Aggressor und die Ukraine der Verteidiger ist (und es unzählige unschuldige Opfer dieses Krieges gibt), so heiligt der Zweck nicht alle Mittel. Haben tatsächlich Teile der Regierung in Kiew das Attentat genehmigt, sollte Präsident Wolodymyr Selenskyj ihnen im wohlverstandenen Eigeninteresse Einhalt gebieten."/yyzz/DP/he