Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum Weltklimagipfel

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum Weltklimagipfel:

"Die Klimakrise ist in eine neue Phase getreten. Verluste und Schäden häufen sich in armen wie reichen Ländern. Es geht nicht länger um Milliarden, sondern um Billionen, wenn die Klimaerwärmung noch bei 1,5 Grad gestoppt werden soll. Diese Summen können die Staaten nicht aufbringen, wohl aber die Finanzmärkte . Erkannt wurde das bereits 2015, bei der Aushandlung des Paris Abkommens. Doch bislang ist zu wenig passiert. Daher könnte die COP27 als die Konferenz in die Annalen eingehen, bei der endlich die Ersparnisse der Welt für den Kampf gegen die Krise mobilisiert wurden. Angesichts immer größerer Klimaschäden und weiter steigender Emissionen sollten Weltbank und IWF ein Diktum des früheren Chefs der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, beherzigen und tun, "whatever it takes" - was immer nötig ist."