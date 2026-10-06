DAX 25.254 +0,1%ESt50 6.242 +0,1%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,72 -3,7%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.218 -0,2%Euro 1,1225 +0,0%Öl 100,8 +0,4%Gold 4.129 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft:

"Die Ergebnisse lassen auf sich warten, doch der Weg, den Klopp eingeschlagen hat, ist der richtige. Der 59-Jährige musste sich zunächst einmal einen Überblick verschaffen, welche Spieler in Deutschland aktuell überhaupt für die große Aufgabe Nationalmannschaft in Frage kommen. Dass er dazu ein nie dagewesenes Casting veranstaltete, für die vier Partien insgesamt 44 Spieler berief, ist richtig. Für frischen Wind und eine andere Spielidee braucht es nicht nur einen neuen Coach. Das haben die vergangenen Jahre gezeigt, in denen unter Klopps Vorgängern Hansi Flick und Nagelsmann lediglich Stagnation mit wenigen Zwischenhochs herrschte."/yyzz/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.