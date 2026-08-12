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Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Frühstartrente

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Frühstartrente:

"Ehrlich gesagt sieht die Zukunft für jüngere Menschen nicht sonderlich einladend aus: ein längeres Arbeitsleben, die unmittelbaren Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels und eine unsichere Altersvorsorge. Zumindest der letzte Punkt soll mit der Frühstartrente angepackt werden. Klar ist: Die zehn Euro im Monat, die der Staat für jedes Kind ab sechs Jahren bis zur Volljährigkeit einzahlt, werden allein keine Rente sichern. Doch die Frühstartrente ist vor allem ein Signal: Die gesetzliche Rente allein reicht im Alter nicht mehr. (...) Wer im Alter mehr haben will, muss selbst vorsorgen. Diese automatischen Hebel werden dabei helfen. Länger arbeiten wird man deswegen trotzdem müssen."/DP/jha