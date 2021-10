Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Kandidatur von Bärbel Bas

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Kandidatur von Bärbel Bas:

"Aber ach, die SPD hatte nur männliche Kandidaten auf dem Schirm. Es bedurfte einiger Frauen-Power, um dies zu korrigieren. Und ja, man kann sich lebhaft vorstellen, wie die Grünen daraufhin geschickt ihre Promi-Frau Katrin Göring-Eckardt ins Spiel brachten. Prompt suchten die Genossen noch hektischer nach einer eigenen Bewerberin. (...) Aufatmend wurde man fündig. Bärbel Bas soll es machen. Bärbel wer? (...) Im Vergleich zu prägenden Persönlichkeiten an der Parlamentsspitze vor ihr fehlt es Bas an Profil, Erfahrung und Strahlkraft. Klar, all das kann sie gewinnen. Es wäre stillos, Bärbel Bas vorab die Eignung abzusprechen. Aber sie startet mit einem Handicap, und das verdankt sie ihrer eigenen Partei. Die SPD hat mit ihrer Nominierung die Bedeutung dieses hohen Amtes nicht hinreichend gewürdigt."/yyzz/DP/he