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Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Kritik an Bundeskanzler Merz

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Kritik an Bundeskanzler Merz:

"Die Dynamik, die sich jetzt in den Unionsreihen entwickelt, ist für Friedrich Merz gefährlich. Mit dem Absturz der CDU in Sachsen-Anhalt ist die Bundespartei in Panik geraten. (...) Noch sind es vereinzelte CDU-Politiker, die offen gegen die Koalition mit der SPD (...) zu Felde ziehen. Doch die Fliehkräfte sind da - kurz vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Über einen Kanzlertausch wird spekuliert. Nur: Ein Befreiungsschlag für die Union und die Regierung wäre nicht garantiert. (...) Womöglich hat Merz noch die Chance für eine gesichtswahrende Lösung: der Verzicht auf eine zweite Kanzlerkandidatur, die Vorbereitung eines Generationenwechsels für den Parteivorsitz und der Einsatz als Reformkanzler bis Ende der Wahlperiode. Das könnte ein geordneter Übergang sein - und Ruhe in Union und Land bringen."/DP/jha

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