Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Maskenpflicht im Unterricht

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Maskenpflicht im Unterricht:

"Wer eine so unstete Politik betreibt (...), sät Unfrieden in der Eltern- und Lehrerschaft, wo sich leider Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern der Maske bilden. Dabei wäre eins für die Akzeptanz der Corona-Regeln zentral: Dass die Bürger in die Lage kommen, zu verstehen, warum dies oder jenes so entschieden wird. Bei der Maskenpflicht im Klassenraum ist das selbst jenen kaum noch möglich, die guten Willens sind."/yyzz/DP/he