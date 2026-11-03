DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,07 -1,9%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.534 -0,0%Euro 1,1193 +0,0%Öl 105,1 +0,3%Gold 3.926 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Plastiksteuer

FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" zur Plastiksteuer:

"Es ist gut und wichtig, an der Schraube Verpackungsmüll zu drehen, wie die SPD es nun vorhat. Die dafür seit 2021 fällige EU-Abgabe zahlt Deutschland aktuell direkt aus dem Bundeshaushalt - also aus Steuermitteln und ohne Beteiligung der Industrie. Mit der neuen Plastiksteuer soll sich dies ändern und das ist überfällig. (...) Gleichzeitig stellt sich die Frage: Reicht die Steuer in ihrer jetzigen Form aus? Denn immer noch ist es in der Regel günstiger, neues Plastik aus Erdöl herzustellen, als Recyclingmaterial zu nutzen. Ein Fokus auf Mehrwegverpackungen zu legen wäre ebenso wichtig."/yyzz/DP/men

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.