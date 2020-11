Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Rettung des Einzelhandels

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Rettung des Einzelhandels:

"Lobeshymnen auf die Einzelhändler in der Stadt gibt es derzeit zuhauf. Bundeswirtschaftsminister Altmaier spricht sogar von einer patriotischen Aufgabe, die kleinen Läden in den Zentren am Leben zu erhalten. Zudem plädiert der Politiker für mehr verkaufsoffene Sonntage (...). Nützen tut dies nichts. Kaum jemand wird deshalb weniger bei Amazon bestellen. (...) Retten kann sich der Einzelhandel nur selbst. Indem er die Möglichkeiten des Onlinehandels mit eigenen Shops stärker ausschöpft und seinen Vorteil, die Kundennähe, besser nutzt. Wer gut berät, dem Käufer hilft, kann den Onlineriesen trotzen. Der Staat sollte wiederum dafür sorgen, dass für alle gleiche Regeln gelten. Es darf nicht sein, dass globale Konzerne wie Amazon ihren angemessenen Beitrag zum Gemeinwesen in Form von Steuern schuldig bleiben. Daran sollte Altmaier arbeiten."/ra/DP/nas