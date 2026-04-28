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Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Zuckerabgabe

29.04.26 05:34 Uhr

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Zuckerabgabe:

"Kurz vor der Kabinettssitzung an diesem Mittwoch ist es Union und SPD gelungen, sich auf Eckpunkte für den Haushalt 2027 und einen Gesetzentwurf für Einsparungen im Gesundheitswesen zu einigen. Immerhin. Alles andere wäre ein Fiasko gewesen. (.) Das Gute an den Beschlüssen: Sie sind mit Augenmaß getroffen. Bei der Gesundheitsreform müssen sowohl Pharmaindustrie und Ärzteschaft etwas beisteuern als auch die Versicherten. (.) Besteuert wird, was der Gesundheit schadet. Wer künftig trotz Preiserhöhungen Cocktails genießt, also einen Mix aus Alkohol und süßen Getränken, trägt zur Sanierung der Staatskasse bei. Das Riskante an den Beschlüssen: Bei den echten Knackpunkten vor allem im Haushalt gibt es noch keine Einigung. Das muss in den nächsten Wochen bis zur Entscheidung im Bundestag geschehen. Der Koalition steht erneut ein Drahtseilakt bevor."/yyzz/DP/he