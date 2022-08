Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu 30 Jahre Lichtenhagen

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu 30 Jahre Lichtenhagen:

"Es ist wichtig, sich am Jahrestag der Erinnerung zu stellen und Rassismus zu bekämpfen. Rostock und die ganze Republik tun das mit zahlreichen Aktionen in diesen Tagen. Das ist gut so und muss nach dem Jahrestag genauso engagiert weitergehen. Sind wir heute inhaltlich weiter? Die Proteste während der Flüchtlingskrise 2015/16 ("Merkel muss weg") sind noch in unguter Erinnerung, genauso wie der Mord an Walter Lübcke und die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU). Rechtsextrem motivierter Terror ist das lange Sündenregister der Republik - und immer noch der blinde Fleck. Wenn zivilgesellschaftliche Organisationen nicht immer wieder den Finger in die Wunde legen würden, käme die Aufarbeitung der Untaten kaum voran. Deutschland braucht ein modernes Einwanderungsrecht. Auf diesem Politikfeld haben SPD, Grüne und FDP ähnliche Vorstellungen. Mit einem humanen und klugen Einwanderungsrecht kann die Ampel Akzeptanz für gesteuerte Zuwanderung stärken. Damit würde die Regierung das hochemotionale Thema beruhigen und sich um das Land verdient machen."/yyzz/DP/he