Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu Klimageld/Zoff in der Ampel

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu Klimageld/Zoff in der Ampel:

"Höchstwahrscheinlich wird beides so schnell nicht kommen: Das sozial gestaffelte Klimageld und die Steuerreform. Das via Medien ausgetragene Fernduell zwischen den Ministern Heil (Arbeit und Soziales) und Lindner (Finanzen) zeigt nur, wie sehr in der Ampel die Nerven blank liegen. Offenbar hinterlässt die NRW-Wahl, bei der Sozialdemokraten und Liberale arg gerupft wurden, doch bleibende Wunden. Beide Parteien wollen zurück ans Sonnendeck, wo sich Schwarze und Grüne gerade genüsslich breitmachen. FDP und SPD haben also Grund, sich zu profilieren und ihre Positionen wahrnehmbarer zu machen. Nur die Grünen mit ihren Superministern Habeck und Baerbock sind gerade fein raus. Das sind keine guten Voraussetzungen für einen dauerhaften Erfolg der Ampel. Erst Anfang Mai hat sich die Regierung in Klausur begeben und sich hinterher für ihre Einigkeit gepriesen. So wie es aussieht, ist der gute Geist dahin. Oder aber die Ampel ist schon wieder reif für ihre nächste Klausur."/yyzz/DP/he