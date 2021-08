Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu Wahlumfragen

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu Wahlumfragen:

"Alle drei Kanzlerkandidaten geben sich geschmeidig, um sich nach der Wahl keine Option zu verbauen. Taktik geht vor Inhalt: Jeder will mit fast jedem einen Koalitionsvertrag aushandeln können, bei dem man keine Wahlversprechen bricht. Unter Laschets "Modernisierungsjahrzehnt" fällt alles bis nichts, je nachdem, mit wem sich nach der Wahl eine Mehrheit ergeben sollte. Selbst die Grünen wollen nicht mehr anecken. Sie haben jegliche Zumutungen gestrichen. Klimaschutz, so das neue grüne Wahlkampfmotto, soll niemandem wehtun. Und die SPD? Auch sie überzeugt bisher nicht. Zwar steigen die Beliebtheitswerte von Olaf Scholz, aber auf niedrigem Niveau. Also: Hört auf zu säuseln und fangt an, Konzepte vorzulegen. Legt euch fest und streitet darüber. Bislang boykottieren Baerbock, Laschet und Scholz den Wahlkampf. Alle drei sitzen in dem berühmten Schlafwagen. Kommt endlich raus!"/al/DP/he