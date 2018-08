Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zum Fall Sami A.

BADEN-BADEN (dpa.AFX) - Das "Badische Tagblatt" zum Fall Sami A.:

"Die Landesregierung wäre gut beraten, wenn sie die Schuld an der Misere nicht dem Gericht zuschieben würde, wie es jetzt Innenminister Herbert Reul (CDU) mit dem Blick auf das "Rechtsempfinden" versucht - das Adjektiv "gesunde" hat er in diesem Zusammenhang immerhin unterdrückt. Es war wohl so, wie es aussieht: Da wollten ein paar Politiker Handlungsstärke beweisen - und legten blinden Aktionismus an den Tag. Jetzt muss man nicht nur mit dem Urteil leben, sondern auch damit, dass die politische Rechte aus den Folgen Kapital schlägt."/yyzz/DP/nas