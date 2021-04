Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Autofreier Sonntag

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Autofreier Sonntag:

"Auf den ersten Blick klingt das Anliegen nachvollziehbar: Die Anwohner an der Leipziger Straße, einer der am meisten befahrenen Straßen Berlins, sollen von Gestank und Lärm befreit werden. Am Sonntag soll die Magistrale für den Autoverkehr gesperrt werden. Eine Initiative - durchweg Kritiker des Autos - will nun an jedem letzten Sonntag im Monat eine Straße sperren lassen - bis der Senat einen autofreien Sonntag einführt. Aus Anwohnersicht kann man das verstehen. Schon jetzt nutzen ja viele Berliner den arbeitsfreien Tag für eine Radtour. Nur muss sie ausgerechnet über die Leipziger Straße führen? Ist nicht das Fahrradfahren in der Natur schöner? Da wäre es doch besser, die Möglichkeiten zu optimieren, das grüne Brandenburg per Bahn und S-Bahn zu erreichen. Ohne große Aufschläge, mit genügend Platz in den Waggons."/ra/DP/he