Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Blockade vor Druckereien

"Es häufen sich Blockaden gegen Medien, am Wochenende war eine Großdruckerei im Norden betroffen. Zeitungen verschiedener Verlage konnten nicht pünktlich ausgeliefert werden. Die Leidtragenden sind Leserinnen und Leser, die ein Recht darauf haben, informiert zu werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass in einer Gesellschaft mit Meinungsfreiheit am Ende immer jemand unzufrieden ist. Das auszuhalten, ist eine Spielregel der Demokratie. Daher müssen Zeitungen ungehindert ihre Leserinnen und Leser erreichen. Wer das mit Gewalt verhindert, will Meinung kontrollieren. Und dafür darf es kein Verständnis geben."/yyzz/DP/he