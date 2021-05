Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Bundesratsinitiative Fahranfänger

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Bundesratsinitiative Fahranfänger:

"Diese Initiative war überfällig: Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) will Fahranfängern verbieten, PS-starke Wagen anzumieten. Noch im Juni will der Grünen-Politiker dafür eine Bundesratsinitiative auf den Weg bringen. Wieder nur eine typisch grüne Verbotspolitik? Ja, genau - mindestens in diesem Fall aber genau die richtige. Denn einen vernünftigen Grund, warum ein 18- oder 20-Jähriger das Recht haben sollte, mit einem 400-PS-Wagen unterwegs sein zu dürfen, gibt es nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber viele gute Gründe, dieses derzeit bestehende Recht zu beschneiden. Denn das Fahren mit einer potenziellen Mordwaffe ist - mindestens für junge Leute mit wenig Fahrpraxis, aber zu viel Testosteron im Blut - eben kein Menschenrecht. Es ist gefährlich. Und es gehört verboten."/al/DP/he