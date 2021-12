Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu E-Ladestationen

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu E-Ladestationen:

"Während sich in der Stadt die Elektromobilität angesichts stark steigender Zulassungszahlen als Mobilitätskonzept der Zukunft immer mehr durchsetzt, fehlen auf dem Land die Grundvoraussetzungen. Immerhin: Der neue Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will Tempo machen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Aus seinem Umfeld ist zu hören, dass er die flächendeckende Versorgung mit Ladesäulen als einen Teil der staatlichen Daseinsfürsorge sieht. Endlose Debatten, ob E-Autos nun das Konzept der Zukunft sind oder sich etwa Wasserstoff durchsetzen wird, will Wissing anders als sein Vorgänger Andreas Scheuer (CSU) dem Vernehmen nach nicht mehr führen. Der Kurs stimmt. Nun muss er liefern."/al/DP/jha