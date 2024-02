Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Gebäudesanierung in Berlin

Heute im Fokus

Goldpreis sinkt unter 2.000 US-Dollar. TripAdvisor-Aktie zündet wegen Übernahmespekulationen den Turbo. OPEC: Beschlossene Förderkürzung nur in Teilen umgesetzt. S&P erhöht Infineon-Langfristrating. Siltronic erwartet 2024 deutlichen EBIT-Rückgang. Ex-VW-Chef muss als Zeuge vor Gericht. Carl Icahn meldet Beteiligung an JetBlue. Arm-Aktie verdoppelt sich in wenigen Tagen - folgen nun Gewinnmitnahmen?