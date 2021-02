Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Homeoffice-Kontrollen

BERLIN (dpa-AFX) - 'Berliner Morgenpost' zu Homeoffice-Kontrollen

Arbeitsschutz-Kontrollen in Berliner Betrieben sind Routine. 2500 Mal pro Jahr besichtigen die Prüfer des Landesamtes Lagetsi Unternehmen, um die erforderlichen Bedingungen für die Gesundheit der Beschäftigten sicherzustellen. Bemerkenswert ist, wie das Amt seine Aktivitäten in der Corona-Krise noch einmal hochgefahren hat. Dass dabei die neue Pflicht zum Homeoffice schwerer zu bewerten ist als sonst die Höhe von Schreibtischen, liegt auf der Hand. Es ist richtig, dass sich die Prüfer weniger als Corona-Polizei denn als Partner der Unternehmen verstehen. Natürlich müssen auch Sanktionen gegen Betriebe her, die keine Anstalten machen, sich um Corona zu scheren. Aber in der Regel geht es um Anregungen, um Hinweise und um gemeinsames Nachdenken, wie sich die Regeln eben doch zum Wohle der Gesundheit einhalten lassen./al/DP/zb