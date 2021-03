Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu ITB

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu ITB:

Gut ein Drittel der Deutschen plant laut einer Umfrage in den nächsten zwölf Monaten eine Reise in die Hauptstadt. Das macht Hoffnung, ist aber auch Verpflichtung: Vielleicht kann dabei auch die ITB helfen, die in diesen Tagen wegen der Corona-Krise lediglich virtuell stattfinden kann. Von der ITB kann ein Zeichen an eine Branche ausgehen, die Halt sucht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Bedürfnisse von Reisenden durch die Pandemie verändert haben. Möglicherweise hat "Visit Berlin" mit einer stärkeren Bewerbung der Verbindung von Stadt und Natur schon einen Teil der Antwort gefunden. Weitere Impulse werden folgen müssen. Denn nur mit Besuchern wird sich Berlins Wirtschaftsfaktor Tourismus wieder vom Corona-Schock erholen./zz/DP/mis