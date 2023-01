Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Lindner

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Lindner:

"Die Berliner Justiz prüft die Aufhebung von Christian Lindners parlamentarischer Immunität. Ihm droht ein Strafverfahren wegen Vorteilsannahme. Bisher ist offen, was die Prüfung des Sachverhalts ergibt. Unabhängig davon stellt sich die Frage, wie einer erfahrenen Kraft wie Christian Lindner in dieser Angelegenheit dermaßen das politische Sensorium abhandenkommen konnte. Politiker, die sich von Unternehmen einspannen lassen, zu denen sie als Privatmenschen Geschäftsbeziehungen unterhalten, bringen sich selbst in Erklärungsnot. Und schaden im schlimmsten Fall auch dem Ansehen ihres Amtes. All das hätte Lindner vorher wissen können und müssen."