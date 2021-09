Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Lohnfortzahlung bei Quarantäne

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Lohnfortzahlung bei Quarantäne

"Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sind sich einig: Beschäftigte, die sich nicht gegen Corona impfen lassen und deshalb in Quarantäne müssen, bekommen spätestens ab 1. November deutschlandweit keinen Ausgleich mehr für entgangenen Lohn. So hart der Beschluss für die ungeimpften Arbeitnehmer ist, so richtig ist er. Denn natürlich fragen sich all die Menschen, die sich gegen Corona haben impfen lassen, warum sie für jemanden, der nun in Quarantäne muss, mitzahlen sollen. Die Gesundheitsminister geben mit ihrer Entscheidung die Verantwortung an die Bürger zurück. Wer sich gegen die Corona-Impfung entscheidet, der muss dann mit den finanziellen Konsequenzen leben. Die Gesundheitsminister, sie haben sich am Mittwoch für Klarheit und Konsequenz entschieden."/DP/jha