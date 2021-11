Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Mario Czaja

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Mario Czaja:

"Berlins ehemaliger Gesundheitssenator Mario Czaja könnte neuer Generalsekretär der Bundes-CDU werden. Ausgerechnet Mario Czaja, mögen in der Berliner CDU einige denken. Denn es war die Hauptstadt-Union, die den Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes im Regen stehen ließ, als es um sichere Listenplätze für die Bundestagswahl ging. Czaja setzte sich aber auch ohne die Unterstützung der Landes-CDU in seinem Wahlkreis durch. Mit Basisarbeit im Osten, einem Gespür für den Wählerwillen und einem unermüdlichen Wahlkampf. Diese Tugenden kann die Bundes-CDU gut gebrauchen. Mario Czaja, 46 Jahre alt, steht für eine neue Generation in der Union. An seiner Seite soll als stellvertretende Generalsekretärin die baden-württembergische Kommunalpolitikerin Christina Stumpp, 34 Jahre alt, im Team Merz für neuen Schwung sorgen."/zz/DP/he