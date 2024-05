Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Rücktritt der Verkehrssenatorin

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Rücktritt der Verkehrssenatorin:

"Der Rücktritt von Manja Schreiner kam plötzlich, aber nicht unerwartet. Damit bleibt dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner eine Debatte über seine Verkehrssenatorin erspart. Dennoch war bemerkenswert, wie schnell Wegner die einstige Hoffnungsträgerin fallen ließ. Der oder die Neue muss nicht nur kompetent sein, sondern auch sofort verfügbar - und obendrein auch noch Freude daran haben, in knapp mehr als zwei Jahren bis zur Wahl noch etwas bewegen zu wollen. Dabei hatte sich schon Manja Schreiner damit herumschlagen müssen, dass Akzente in der Berliner Verkehrspolitik nicht so leicht zu setzen sind. Wegner könnte ihren Rücktritt dazu nutzen, mit einem neuen Gesicht beim komplizierten Thema Verkehr neue Akzente zu setzen. Die Aufgabe ist gewaltig. Und es ist eine der zentralen Herausforderungen dieser Stadt."/yyzz/DP/he