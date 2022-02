Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Schottergärten

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Schottergärten:

"Bundesweit wird schon lange über ein Verbot von Schottergärten diskutiert, weil die Gärten ökologischen Nachteil bringen, die Artenvielfalt bedrohen und dem Stadtklima schaden. Auch die Bezirksverordneten in Treptow-Köpenick wollen steinige Gärten unterbinden. Weil auf Bezirksebene die rechtliche Handhabe fehlt, soll sich das Bezirksamt beim Abgeordnetenhaus für eine Neuformulierung im Berliner Baugesetz einsetzen. Allerdings sind Ausnahmen möglich, und oft genug schauen die Behörden nicht so genau hin. Daher wollen die Bezirksverordneten in Treptow-Köpenick die rechtliche Grundlage schärfen. Und damit gehen sie einen richtigen Weg. Gerade in den Stadtplanungsämtern der Bezirke fehlt das Personal, um auch noch die Gestaltung der Vorgärten zu überprüfen. Dabei haben genau die eine besondere Bedeutung für das Klima."/yyzz/DP/he