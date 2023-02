Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Sondierungsgespräche/Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Sondierungsgespräche/Berlin:

"Die Grünen in Berlin haben eine große Chance: Sie können rauskommen aus der politischen Nische. Dafür müssen sie einen Schritt wagen, den Schritt in eine schwarz-grüne Koalition. Bis heute trennen die beiden Parteien inhaltlich viele Dinge, wie etwa die Verkehrspolitik. Aber schauen wir rein machttaktisch auf eine solche Koalition. Die Sozialdemokraten müssten in die Opposition. Die Grünen könnten sich in einer schwarz-grünen Koalition von der SPD quasi befreien. Eine schwarz-grüne Koalition räumt den Grünen zudem mehr Platz ein. Mehr Ressorts heißt mehr Gestaltungsspielraum. Zudem würde eine schwarz-grüne Regierung den Grünen den Weg in die bürgerliche Mitte ermöglichen. Sie könnten so neue Wählerschichten erreichen. Es wird die Frage sein: Wie mutig sind Berlins Grüne?"/DP/jha