Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Ukraine:

"Spanien will der Ukraine möglicherweise Leopard-2-Kampfpanzer überlassen. Damit würde die Nato bei der Waffenhilfe in eine neue Dimension vorstoßen. Denn bislang hatte sich das Bündnis bei der Lieferung von Panzern westlicher Bauart zurückgehalten. Damit wäre nun Schluss, auch wenn es sich bei den spanischen Leos um ausgemustertes Gerät handelt. Dazu passt die Meldung, dass nach den USA nun auch Großbritannien Raketen mit größerer Reichweite an die Ukraine liefern will. Steht damit eine weitere Eskalation des Krieges bevor? Darauf deutet einiges hin. Denn Russland seinerseits hat über Pfingsten erstmals seit Wochen wieder Ziele in Kiew mit Raketen beschossen. Und Putin droht, seine Abschussliste auf "bislang noch nicht betroffene Einrichtungen" auszuweiten. Dabei lässt er offen, wie weit er zu gehen bereit ist. Im besten Fall könnte eine Zuspitzung zu einer schnelleren Entscheidung im Krieg führen. Wahrscheinlicher ist aber, dass die russische Armee noch über genug Kampfkraft verfügt, um ihre Position zu halten oder gar auszubauen."/al/DP/he