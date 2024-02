Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Wahlen 2024

BERLIN (dpa-AFX) - 'Berliner Morgenpost' zu Wahlen 2024

2024 ist das große Jahr der Demokratie: Europawahl, mehrere Landtage sind neu zu besetzen, dann auch noch die US-Wahl . Aber über eine Wahl redet kaum jemand, dabei ist sie so wichtig wie kaum eine andere: die Kommunalwahl. In acht Bundesländern steht sie an. Millionen Menschen in Deutschland wählen Stadträte, Bürgermeister, Landräte. Der Maschinenraum der Demokratie wird neu besetzt. Doch es gibt immer weniger Menschen, die sich politisch vor Ort engagieren. Das nutzen Radikale aus. Die AfD mobilisiert ihre Mitglieder, sucht gezielt nach Kandidaten. Das ist einerseits ein Erfolg der Rechtsaußen-Partei. Andererseits bitter für SPD, CDU & Co. Und es zeigt einen Fachkräftemangel, der mindestens so gefährlich ist wie fehlende Pflegekräfte oder Ingenieure. Deutschland braucht Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker. Demokraten an der Basis sind die Lebensversicherung unseres Rechtsstaats./yyzz/DP/zb