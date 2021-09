Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Wahlpannen

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Wahlpannen:

"Nach dem in der ganzen Republik mit Häme bedachten Wahlchaos in Berlin war es nur konsequent: Landeswahlleiterin Petra Michaelis hat die Verantwortung für fehlende Wahlunterlagen, zu wenige Wahlkabinen und verwechselte Stimmzettel übernommen und stellt ihr Amt zur Verfügung. Petra Michaelis ist aber auch ein Opfer der speziellen Berliner Verhältnisse. Die Landesebene gibt etwas vor, stellt Ressourcen bereit - aber ob die Bezirke das dann auch so machen und die Mittel wie abgesprochen einsetzen, steht auf einem anderen Blatt. Das System-Versagen am Wahltag muss ein Weckruf sein für alle Politiker, die künftig etwas zu sagen haben. Die jetzige Struktur begünstigt Verantwortungslosigkeit. Das darf nicht so bleiben."