Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Wirtschaftshilfe in der Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - 'Berliner Morgenpost' zu Wirtschaftshilfe in der Corona-Krise

Easyjet hat die Halbierung der in Berlin stationierten Flotte vermeldet. Aber die Probleme der Flughäfen sind nur ein Beispiel für den Niedergang der Berliner Wirtschaft in der Corona-Krise. Es wird Zeit, dass Berlins Regierung den Krisenmodus nun voll auf die Wirtschaft umstellt. Durch weitere direkte Liquiditätshilfen muss dem Messe- und Tourismusgeschäft auch im zweiten Halbjahr geholfen werden. Und schon jetzt muss sich der Senat Gedanken machen, wie er mit der steigenden Arbeitslosigkeit umgeht. Umschulung und Qualifizierung können ein Weg sein. Zusätzlich muss man andere Wirtschaftsfelder in den Fokus stellen. Die Stadt hat eine hervorragende Krankenhauslandschaft. Nach Berlin zu kommen, um die beste medizinische Versorgung zu erhalten, kann auch Menschen aus der ganzen Welt hierher bringen - auch per Flugzeug./yyzz/DP/zb