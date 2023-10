Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zum Erfolg der AfD

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zum Erfolg der AfD:

"Die aktuellen Erfolge der Partei nur mit den Folgen der Migrations-Debatte zu erklären, greift zwar zu kurz. Blickt man allerdings auf die Zahlen in Bayern und Hessen, sieht man, dass sich eine echte Dynamik erst kurz vor der Wahl entwickelt hat, als Deutschland begann, wieder vermehrt über die Zahlen von Geflüchteten zu diskutieren. Wie hoch die AfD noch steigen kann, wird sich auch daran entscheiden, ob die politische Konkurrenz einen Weg findet, über Lösungen in diesem Bereich zu diskutieren, ohne dabei jedes Mal der AfD Wind in die Segel zu pusten."