Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zum Volksbegehren

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zum Volksbegehren:

"Bei aller Unsicherheit, was das neue Jahr wohl bringt, ist eines sicher: Initiativen aus dem linken und ökologischen Spektrum werden auch 2022 nicht nachlassen, Franziska Giffeys rot-grün-rote Koalition anzutreiben, wenn es um Mieterschutz, Verkehrswende oder Klimaschutz geht. Nun hat der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sogar ein Volksbegehren angekündigt, um die weitere Versiegelung von Flächen in Berlin zu stoppen. Die große Aufgabe der Planer wird sein, die nötigen Neubauten vor allem dort entstehen zu lassen, wo Flächen bereits genutzt wurden und schon versiegelt waren. Die Politik muss es schaffen, die Maximalforderung der Aktivisten glaubwürdig, aber auch in Einzelfällen pragmatisch in ihre Stadtplanungspolitik einzubeziehen."/kkü/DP/he