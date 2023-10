Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur K-Frage bei der Union

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur K-Frage bei der Union:

"Die Diskussion in der Union über die K-Frage nimmt jedes Mal Fahrt auf, wenn es auch nur die kleinste Bewegung im Kandidatenkarussell gibt. Boris Rhein in Hessen, Daniel Günther im Norden und Hendrik Wüst im Westen, die drei starken Ministerpräsidenten der CDU, haben ihre Wahlkämpfe anders als Merz geführt - und gewonnen. Alle drei stehen für einen merkelmäßigen Mitte-Kurs, sie können mit den Grünen, sie meiden Polarisierung. CDU und CSU haben ein Luxusproblem. Sie haben eine Handvoll Kandidaten, denen mehr zugetraut wird, als sie aktuell tun. Doch in diesem Luxusproblem steckt Sprengstoff."/yyzz/DP/he