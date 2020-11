Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu EU-Haushalt/Ungarn/Polen

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu EU-Haushalt/Ungarn/Polen:

"Polens und Ungarns Blockadepolitik ist ein Pokerspiel. Die Taktik kommt in Wahrheit einer eigenen Beschneidung gleich. Schließlich sind Ungarn und Polen die großen Nehmerländer innerhalb der Europäischen Union. Käme der Haushaltsplan wirklich nicht zustande, müssten die osteuropäischen Länder auf viele Milliarden Euro, also große Fördersummen verzichten. Die Partner in Brüssel sollten gut Bescheid wissen und jetzt ebenso zu pokern beginnen. Niemand in der Runde hat wirklich Interesse daran, den EU-Haushalt auf lange Sicht zu torpedieren. Deutschland sollte an den rechtsstaatlichen Kriterien für die Vergabe von Fördermitteln festhalten und die Position der gemäßigten Kräfte in Polen und Ungarn stärken. Im Endeffekt weiß auch Bundeskanzlerin Angela Merkel: Polen und Ungarn haben kein Interesse an einer Spaltung der EU. Einfach gesagt: Sie brauchen das Geld."