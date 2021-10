Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Herbstgutachten

Werbung

Heute im Fokus

US-Börsen schließen im Plus -- DAX beendet Handel deutlich fester -- Gewinnschub bei BoA, Wells Fargo, Morgan Stanley und Citi -- Evergrande schuldet Millionenzahlung -- Zalando, Nordex im Fokus

Microsoft-Aktie: LinkedIn schließt Plattform in China. Offenbar neues Problem beim Dreamliner von Boeing entdeckt. Hannover Rück will Regeldividende künftig mindestens stabil halten. Walgreens übertrifft im 4. Quartal Erwartungen. UnitedHealth hebt Jahresprognose an. E.ON will seine Strommasten als Mobilfunkstandorte vermarkten. Bitcoin-Schürfer wandern in die USA ab - Deutschland in den Top-Ten.