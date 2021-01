Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Impfbereitschaft

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Impfbereitschaft:

"Vertrauen in die Sicherheit der Impfung ist der wichtigste Faktor. Das fehlt laut Befragung eher jüngerem Personal und chronisch Kranken. Das Vertrauen unter dem Gesundheitspersonal ist niedriger bei weiblichen Mitarbeitern. Bei Frauen, die schwanger sind und solchen, die es werden wollen. Auch zu dieser Frage gibt es Informationen. Möglicherweise haben sie die Betreffenden aber nicht erreicht. Es geht allerdings auch um Fragen, auf die es mit dem bisherigen Forschungsstand noch zu wenig Antworten gibt. Wenn sich jemand vor der Impfung fürchtet, weil ihm Langzeitbeobachtungen fehlen, was soll man dem antworten? Es gibt sie nicht. Es ist ja gerade eine der wenigen guten Nachrichten zum Thema Corona, dass es in Rekordzeit gelungen ist, wirksame Impfstoffe zu entwickeln. Tragischerweise sind diese Impfstoffe zurzeit unsere einzige Chance, aus der Pandemie zu finden."/yyzz/DP/he