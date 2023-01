Pressestimme/'Berliner Zeitung' zu Neuaufstellung der SPD in der Außenpolitik

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Neuaufstellung der SPD in der Außenpolitik:

"Das, was hier aufgeschrieben wurde, ist an einigen Stellen ein harter Kurswechsel für Teile der Partei. Rote Linien bei den Waffenlieferungen sieht Klingbeil zum Beispiel nicht. Das wird noch für einigen Widerspruch beim friedensbewegten Kern der SPD sorgen. Noch weiß man nicht, wie diese schriftlich niedergelegten Gedanken im Diskussionsprozess in Partei und Öffentlichkeit weiter überarbeitet werden. Offenbar haben Parteilinke zum Beispiel dafür gesorgt, dass der Begriff Führungsmacht aus dem Papier verschwunden ist und durch Führungsrolle ersetzt wurde. Ob die Partei Klingbeil folgt, wird auch erst der Parteitag im Dezember zeigen, wenn das Papier verabschiedet werden soll. Bis dahin wird sich der friedensbewegte Teil der Partei sicher noch häufiger selbst zu Wort melden. Warum auch nicht? Solcherlei Diskussionen gehören dazu, wenn Teile der Identität plötzlich zur Disposition stehen."/ra/DP/jha