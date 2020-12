Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Paketabgabe für Onlinehändler

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Paketabgabe für Onlinehändler:

"Das Problem: Die Paketabgabe zahlen nicht nur Versandgiganten wie Amazon, sondern alle Onlinehändler. Also auch kleine Onlineshops und stationäre Geschäfte, die online ihre Ware verkaufen. Viele kleinere Läden haben ihre Onlineshops in der Corona-Krise mühsam eingerichtet, um ihre Produkte trotz Pandemie zu verkaufen. Gerade im harten Lockdown sind eben diese Händler vom Onlineversand abhängig, um ihre Ladenmiete zahlen zu können. Die anvisierte Paketsteuer ist für sie eine zusätzlich Hürde. Denn sie wird die Bestellungen der Kunden zwangsläufig verteuern. Einzelhändler werden somit nicht gestärkt, sondern mit einer Steuer für ihre Online-Shops gestraft. Gewinner werden weiterhin Amazon und Co. bleiben, die trotz Abgaben ihre Waren günstig anbieten können. Fair ist das nicht."/be/DP/nas