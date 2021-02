Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Stellenabbau bei Siemens Energy

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street legt letztlich zu -- DAX schließt über 13.800 Punkten -- Amazon mit starken Zahlen -- Alphabet überzeugt mit Geschäftsentwicklung -- Amgen, Alibaba, Uber, Pfizer im Fokus

Amazon-Gründer Bezos kündigt Rücktritt als Vorstandschef an. freenet will 1,65 Euro Dividende zahlen und Aktien zurückkaufen. Exxon mit Mega-Verlust - hohe Abschreibungen in Corona-Krise. Weihnachtsgeschäft beflügelt UPS - Pensionslasten zehren an Gewinn. Tesla stimmt US-Rückruf wegen möglicher Bildschirm-Fehlfunktion zu. Google legt Benachteiligungsklage durch Millionen-Zahlung bei.