Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Trump und Amtsübergabe an Joe Biden

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Trump und Amtsübergabe an Joe Biden:

"Tatsächlich schien es zuletzt nicht mehr ausgeschlossen, dass Trump durchkommt. Sich trotz einer deutlichen Niederlage zum Sieger zu erklären: Das kannte man von kleinasiatischen Potentaten, nicht aber von der ältesten Demokratie der Welt. In beispielloser Schamlosigkeit versuchte Trump, die Wahl zu stehlen und ihr Ergebnis umzukehren - am Ende gar mit unappetitlichem Ranwanzen an die Zertifizierungsgremien. Und es war knapp in Michigan: Eine Stimme mehr gegen die Bestätigung des Ergebnisses - und die Sache hätte ihren unguten Lauf genommen, mit möglichen weiteren vier Jahren unter einem Präsidenten Trump. Man mag sich nicht vorstellen, was das geheißen hätte, muss es aber mal aussprechen: Kalifornien und Oregon wären sofort aus den Vereinigten Staaten ausgetreten, etliche andere "blaue" Staaten wären wohl gefolgt. Und Trump, der sich ohnehin für den Größten seit Lincoln hält, hätte sich die Chance, wie dieser als Retter der Union Geschichte zu machen, nicht entgehen lassen - ein Bürgerkrieg wäre nur einen Schuss entfernt gewesen."/ra/DP/he